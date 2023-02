Spararono ad un operaio davanti al bar Caraibi, condanna definitiva per due fratelli

Dopo una lite per futili motivi, colpirono l’uomo alla spalla. La Corte di Cassazione ha respinto l’istanza della difesa di Giovanni e Antonio Celiento.

VILLA LITERNO La Cassazione respinge l’istanza della difesa e la sentenza di condanna contro i fratelli Celiento diventa definitiva. Per Giovanni Celiento, 35 anni, confermati 9 anni e 9 mesi; Antonio Celiento, 31 anni, dovrà scontare 9 anni e 3 mesi.

I due, accusati di tentato omicidio in concorso, si resero protagonisti del violento episodio, avvenuto il 3 marzo del 2019 davanti al bar Caraibi di Villa Literno. I fratelli, infatti, a seguito di una lite per futili motivi, esplosero, con un calibro 7.65, un colpo che ferì l’operaio alla spalla, in corrispondenza delle vertebre, senza intaccarle, entrando dalla scapola.