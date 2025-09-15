Sparatoria nella notte, 18enne ferito in ospedale

Fortunatamente, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Intanto le indagini proseguono senza sosta per risalire ai responsabili della sparatoria e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti

AVERSA – Notte di paura al confine tra Aversa e Sant’Antimo, dove un 18enne è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire. Il ragazzo, originario di Sant’Antimo, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Aversa

Secondo una prima ricostruzione, il minorenne sarebbe stato coinvolto in una sparatoria avvenuta nella notte. Sul caso indagano gli uomini della Squadra Mobile di Napoli e gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, impegnati a ricostruire la dinamica e ad accertare eventuali responsabilità.

Fortunatamente, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio ha comunque destato forte allarme nella zona, già segnata da tensioni e fenomeni criminali.