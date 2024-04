Spari contro la concessionaria DR SERVICE, chiesta condanna per un giovane di Marcianise

MARCIANISE – La Direzione distrettuale antimafia ha chiesto la condanna a 8 anni di carcere per il giovane di Marcianise Gaetano Viciglione, coinvolto nell’inchiesta sulle presunte nuove leve del clan Piccolo-Letizia che, insieme al suo avvocato, Mariano Omarto, ha deciso di seguire il processo con il rito ordinario e non con la procedura dell’abbreviato che, nel frattempo, è terminata con diverse condanne.

Viciglione è accusato della tentata estorsione a danno della concessionaria DR Service di Carmine Zarrillo.

L’imputato, alla sbarra al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha sempre sostenuto di essere amico di Gaetano Monica, ma che non sapeva delle sue intenzioni quando lo scarrozzava per Marcianise in sella alla sua Vespa.

Secondo il racconto di Viciglione, Monica, improvvisamente, sparò contro l’ingresso della concessionaria d’auto DR Service di via San Giuliano.