Stasera fiaccolata per i due ragazzi feriti nell’incidente sull’Appia. Ecco le loro condizioni

CASERTA – Sono ancora molto gravi le condizioni di Giovanni C., 17 anni, di Curti, coinvolto assieme ad Ilenia L. di Casagiove nel terribile incidente stradale avvenuto lunedì sera lungo la Nazionale Appia a Casapulla. La giovane è in coma farmacologico. Entrambi sono ricoverati nell’ospedale di Caserta.

Stasera alle 20 ci sarà una fiaccolata fuori dall’ospedale per pregare per questi due ragazzi.

Giovanni oggi sarà sottoposto ad un paio di interventi chirurgici. In tanti, dopo l’appello delle due madri si sono portati in ospedale per donare il sangue (CLICCA PER GUARDARE L’APPELLO DELLE DUE MAMME).