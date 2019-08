GUARDA IL VIDEO. Le due madri dei ragazzi feriti nell’incidente all’Apollo: “I nostri figli stanno male, pregate per loro”

CURTI (g.g.) – Dopo l’appello per trovare il sangue ad uso trasfusioni, la mamma di Giovanni S., 17enne rimasto vittima, insieme alla fidanzatina Ilenia, nel terribile incidente del 19 agosto scorso, all’esterno del centro commerciale Apollo, è tornata ad esternare su Facebook. Stavolta in compagnia della madre della ragazza.

Una scelta discutibile quest’ultima, perché non insegue l’obiettivo di ottenere il fondamentale sangue che serve per le trasfusioni, ma solo per un generico appello a pregare perché i due ragazzi si possano salvare.

Abbiamo usato l’aggettivo “discutibile” e ci fermiamo qui, perché non vogliamo polemizzare. Il nostro spirito liberale ci porta a considerare legittima ogni scelta effettuata dalle persone, anche quelle su cui, come in questo caso, non siamo d’accordo.