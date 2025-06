Stop al caldo a CASERTA: previsti temporali domani

Allarme meteo arancione per temporali in tutta la Campania

CASERTA – Secondo le previsioni meteo, domani, mercoledì 18 giugno 2025, la provincia di Caserta sarà interessata da condizioni meteorologiche instabili. In particolare, sono previsti temporali a partire dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, con un picco di intensità intorno alle 17:00. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 30°C, ma la pioggia offrirà un breve sollievo dal caldo afoso.

Inoltre, è attivo un allarme meteo arancione per temporali in tutta la Campania, valido dalle 00:00 alle 23:59 di domani. Si consiglia pertanto di prestare attenzione e adottare precauzioni, in particolare per quanto riguarda la sicurezza stradale e le attività all’aperto.