Stop alla mensa scolastica, il Tar decide sulla revoca dell’appalto alla New Food

Oggi la discussione davanti all’ottava sezione del tribunale amministrativo.

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) È stato discusso oggi, dinanzi al presidente della sezione ottava del tribunale amministrativo, il giudizio cautelare pendente tra l’amministrazione di Vito Marotta e la New Food srl, la società appaltatrice del servizio mensa nelle scuole dell’infanzia e primarie di San Nicola la Strada. I magistrati di turno di sono riservati per decidere sulla sospensiva della revoca dell’appalto. Una sospensiva che inizialmente era stata concessa, con la ripresa del servizio, inaudita altera parte e che è poi stata revocata in seguito alla documentazione presentata dal Comune. In particolare, il sindaco punta alla revoca dell’appalto per tutela della salute pubblica, riferendosi naturalmente ai ragazzi che usufruiscono della mensa. Il servizio infatti è stato contestato anche dai Nas, in seguito al cui intervento pende anche in giudizio penale.