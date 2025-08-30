Strage di gatti in paese, scatta la denuncia

I volontari non si arrendono e chiedono giustizia

ALIFE – Ancora un episodio di crudeltà contro gli animali scuote il territorio di Alife. Nei giorni scorsi è stato rinvenuto l’ennesimo gatto avvelenato e il presidente dell’associazione animalista “Gruppo Mascherina Odv”, Pierangelo Fontana, ha deciso di presentare formale denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri, chiedendo che venga fatta piena luce su questi atti e che i responsabili siano individuati e perseguiti.

Nella denuncia, Fontana ha evidenziato non solo la gravità del gesto ma anche le difficoltà incontrate dai volontari che ogni giorno si impegnano nella cura e nell’assistenza dei gatti randagi presenti sul territorio. Questi ultimi vengono regolarmente riforniti di acqua e cibo, e quando necessario sottoposti a cure veterinarie, grazie al lavoro costante dei membri dell’associazione.

Nonostante ciò, gli animali continuano a essere presi di mira da ignoti che, con modalità crudeli e illegali, li avvelenano, mettendo a rischio non solo la vita dei felini ma anche la salute pubblica.