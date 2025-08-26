Suocera accoltella la nuora 28enne: ARRESTATA

La vicenda è culminata in un drammatico incidente stradale ad Aversa

AVERSA – Una donna di 67 anni, A.C., è finita in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato una 28enne, sua nuora, nella serata di sabato ad Aversa.

Le indagini condotte dalla Polizia del commissariato di Aversa, sotto la direzione della Procura di Napoli Nord, hanno permesso di ricostruire l’accaduto: A.C. avrebbe colpito più volte con un coltello la giovane donna.

L’aggressione sarebbe avvenuta durante un’ennesima accesa discussione tra la suocera e la nuora. Dopo essere stata ferita, la 28enne è stata soccorsa da un motociclista di passaggio che si è offerto di trasportarla d’urgenza in ospedale. Tuttavia, durante il tragitto, il mezzo a due ruote si è scontrato con un’auto guidata da un militare americano.

La giovane è stata infine trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Cardarelli, dove è stata ricoverata in condizioni critiche sia per le ferite da arma da taglio che per i traumi riportati nell’incidente.

Il motociclista, invece, dopo un primo trasferimento all’ospedale Moscati e successivamente alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, ha deciso di lasciare la struttura contro il parere dei medici.