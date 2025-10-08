Super sconto di pena per giovane signore della droga casertano

Il boss Gennaro Morgillo ottiene una diminuzione della pena di quasi la metà

SAN FELICE A CANCELLO – Il Tribunale di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato difensore in merito all’abbreviazione della pena di detenzione per il boss Gennaro Morgillo, 40enne originario di san Felice a Cancello.

Morgillo era stato arrestato nel 2020 per reati di spaccio e associazione a delinquere ai fini di spaccio (di cui sarebbe stato anche a capo), operando sui territori della provincia di Napoli, Caserta e Benevento e condannato a 24 anni di carcere per quella che allora venne riconosciuta come differenziazione dei reati.

La Procura era contraria allo sconto di pena connesso al disegno criminoso unico, un’istituzione che abbassa vertiginosamente gli anni di condanna del boss della Valle di Suessola.

Nelle ultime ore, invece, il Tribunale ha riconosciuto i reati come continuazione del disegno criminoso ed ha decurtato la pena di Morgillo da 24 anni a 13 anni e 10 mesi di reclusione. Il 40enne di San Felice, avendo ora già scontato più della prima metà della pena totale (quasi sette anni comprendendo la liberazione anticipata), potrà a breve richiedere la semilibertà tramite istituti di espiazione della pena alternativi alla detenzione.