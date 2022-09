Sversa rifiuti in strada, beccato dalle telecamere: denunciato e multato

A rendere nota la vicenda è il sindaco Gino Pellegrino

PARETE – Sversa rifiuti in strada, beccati dalle telecamere. A rendere nota la vicenda è il sindaco Gino Pellegrino. “Pensava di essere più furbo degli altri. Ha girato per un po’ cercando un punto in cui non c’erano telecamere in vista e quando era certo che non poteva essere ripreso ha scaricato l’impossibile. Ma non aveva fatto bene i conti. Da alcuni giorni, oltre al classico sistema di videosorveglianza, ci siamo dotati di fototrappole che abbiamo nascosto ovunque, dietro le siepi, sotto l’erba, nei canali”. Multato e denunciato.