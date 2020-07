TANGENTOPOLI LUSCIANO e VILLA LITERNO. Stamattina prima udienza e primo rinvio con i sindaci Nicola Esposito e Nicola Tamburrino alla sbarra

LUSCIANO/VILLA LITERNO – Si è aperto e anche chiuso rapidamente il dibattimento dell’udienza preliminare relativa alle cosiddette tangentopoli del comune di Lusciano e del comune di Villa Literno, in cui sono imputati entrambi gli attuali sindaci, cioè Nicola Esposito e Nicola Tamburrino.

L’udienza è stata rinviata al prossimo settembre su richiesta degli avvocati difensori, in modo che questi possano acquisire le motivazioni del tribunale del Riesame quando ha affrontato, ultimamente, alcune posizioni degli imputati in merito ai titoli cautelari, e per effetto di un rinvio degli atti da parte della corte di Cassazione.