TEANO. All’Istituto Comprensivo “Vincenzo Laurenza” un corso gratuito per imparare a creare maschere in cartapesta

TEANO (Pietro De Biasio) Un corso gratuito per imparare a creare maschere in cartapesta. Lo propone l’Istituto Comprensivo “Vincenzo Laurenza” diretto dal Dirigente Scolastico l’Ing. Fiorella Musella. Gli alunni delle classi seconde della scuola primaria di Teano, stanno partecipando ad un laboratorio artistico-creativo guidato, a titolo completamente gratuito, dal maestro Giuseppe Vigliano, artista teanese curatore e promotore di tanti eventi e attività culturali. Durante il laboratorio, gli alunni metteranno alla prova il loro ingegno e la loro creatività per realizzare una maschera quale fase conclusiva del “compito autentico”: Artisti del Riciclo che unisce il tema del riciclo con la creatività, fonte di crescita per ogni bambino. Con l’aiuto e l’esperienza del maestro Giuseppe Vigliano, prodotti come giornali, carta e cartone vengono riciclati e riportati “a nuova vita”. Successivamente, gli alunni con secchielli e pennelli, sono diventati i veri protagonisti del laboratorio, lavorando la cartapesta, al fine di realizzare le antiche maschere che venivano usate durante le rappresentazioni all’interno del Teatro romano di Teanum Sidicinum. Grande entusiasmo negli occhi degli alunni e delle insegnanti per questa importante opportunità al fine di sensibilizzare gli animi alla cultura del bello e nell’intento di promuovere la storia, l’arte e la tradizione del popolo sidicino.