TEANO verso le elezioni. L’idea del dottor Valerio Toscano: lista unica alle prossime comunali

TEANO (Pietro De Biasio) Una lista unica per affrontare uno dei momenti più complicati della storia della città di Teano. L’idea arriva dal Dott. Valerio Toscano che ha riunito presso il Convento di S. Antonio tutte le forze politiche e associative che stanno lavorando alla costruzione dell’assetto del prossimo turno elettorale previsto il 12 giugno. Nel panorama politico sidicino dopo la caduta dell’amministrazione D’Andrea stanno tutti lavorando alla costruzione di liste e programmi ma per il momento nessuno ha ufficialmente tanta voglia di parlare. Abbiamo già parlato del primo ufficiale candidato a sindaco che scenderà in campo, l’avv. Fabrizio Zarone (CLIKKA QUI). Corre insistente, invece, nei gruppi social e nei crocicchi di strada, la voce che vuole l’avv. Giovanni Scoglio impegnato direttamente nelle prossime amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale inserito come candidato a sindaco in una lista di area progressista.

Ritornando al tema dell’incontro che si è svolto presso il santuario antoniano, l’idea di un’unica lista, secondo il noto veterinario, nascerebbe in primis dagli stessi cittadini che esortano a lavorare per il futuro della comunità e soprattutto a mettere da parte le evidenti tensioni all’interno degli schieramenti politici. Un passo avanti in nome del delicato momento storico che sta vivendo la città, la proposta di Toscano che non ha intenzione di candidarsi, ma che sottolinea la parità di diritti e dignità delle forze presenti all’incontro. L’obiettivo della sua proposta è semplice: porre le basi per la nascita di una lista unitaria, equilibrata e paritaria per iniziare subito a lavorare su un programma condiviso, individuando insieme le priorità e le tematiche da affrontare. Resta da vedere nei prossimi giorni se decollerà ufficialmente l’idea di Valerio Toscano.