Temporali in arrivo: scatta la nuova allerta meteo

Dalle 20 di stasera alla stessa ora di domani.

CASERTA. Nuova allerta meteo in Campania: la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta gialla di 24 ore per precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità. L’allerta sarà valida dalle 20 di stasera, domenica 3 marzo, fino alle 20 di domani, lunedì 4 marzo.

Tornano dunque i temporali dopo la tregua del fine settimana in via di conclusione. Il mese di marzo si preannuncia così particolarmente instabile, anche come conseguenza dei continui sprazzi di primavera registrati finora a febbraio. L’allerta vale soprattutto per un possibile rischio idrogeologico localizzato.