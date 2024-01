Tenta di accoltellare la ex con bimbo di 7 mesi in braccio: 38enne in manette

Allertati dal nuovo compagno della donna i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione trovandosi davanti due bambini terrorizzati mentre il padre brandiva un coltello nel tentativo di colpire la ex compagna che teneva tra le braccia il loro ultimo genito di appena 7 mesi

GIUGLIANO DI NAPOLI/VARCATURO – Sono circa le 13 di ieri quando un uomo si presenta nella caserma dei carabinieri di Varcaturo, urla e chiede aiuto per la sua compagna aggredita dall’ex.

Immediato l’intervento dei militari che giunti presso l’abitazione indicata sfondano la porta d’ingresso e si trovano di fronte una scena agghiacciante: a terra e in lacrime due bambini terrorizzati di 5 e 9 anni.

In piedi due adulti, la mamma e il suo ex compagno, padre dei suoi tre figli, che si fronteggiano, l’uno di fronte all’altra a distanza ravvicinata. L’uomo brandisce un coltello da cucina e sta aggredendo la donna, ferita ad una mano, con u bimbo di 7 mesi tra le braccia. Disarmato e bloccato dai militari è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La vittima è ricoverata nell’ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno ma non è in pericolo di vita. I tre bambini – tutti figli dell’arrestato e della donna – stanno bene e sono stati affidati temporaneamente a parenti in attesa del ritorno della madre.