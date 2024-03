Tenta di farla finita con un mix di farmaci, 50enne salvato in extremis

E’ stato un suo amico ad allertare i soccorsi.

PIEDIMONTE MATESE Ha ingoiato un mix di farmaci per farla finita ma a ritrovarlo, nella sua abitazione, è stato un suo amico, che aveva con lui un appuntamento. Non vedendolo arrivare, l’uomo lo ha raggiunto presso il suo appartamento e subito ha allertato i soccorsi. Il 50enne che ha tentato il suicidio è stato poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese e qui i medici sono riusciti a salvargli la vita. L’uomo resta ricoverato in ospedale.