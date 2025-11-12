Tenta il sorpasso sulla Provinciale e si schianta contro un trattore

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

ALIFE – Attimi di paura nel pomeriggio di ieri ad Alife sulla strada Provinciale 331 all’altezza della Chiesa Madonna delle Grazie, dove un auto, durante un tentativo di sorpasso, si è scontrata frontalmente con il trattore che proveniva in direzione opposta.

Il conducente, un 70enne, ha avuto la peggio nell’impatto, allarmando i soccorritori e costringendoli a trasportarlo al pronto soccorso da cui sono emersi diversi traumi provocati dall’impatto. Il paziente non ha riportato ulteriori complicazioni, mentre sono del tutto illesi i due a bordo del mezzo agricolo.