Tenta il suicidio con un mix di farmaci: scatta l’allarme, 54enne salvata in extremis

E’ accaduto poco questa mattina in via Monfalcone

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ stato il tempestivo intervento dei sanitari del 118 a scongiurare il peggio in via Monfalcone, zona Sant’Andrea, a Santa Maria Capua Vetere, dove l’ambulanza si è portata per una richiesta scattata conseguentemente ad un tentato suicidio.

Una donna di 54 anni. M. P. ha, infatti, tentato un gesto estremo con assunzione di un mix di farmaci in dose eccessiva e non terapeutica.

Trasferita in ospedale e affidata alle cure dei medici