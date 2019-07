MACERATA CAMPANIA – Ladri in azione durante la scorsa notte in via Matteotti, in centro a Macerata Campania. I malviventi incappucciati, almeno 4, hanno tentato il colpo nel bar Merola. I malviventi avrebbero agganciato una corda alla saracinesca, ma la vigilanza privata giunta sul posto li ha sorpresi. A quel punto i banditi sono fuggiti, lasciando l’attrezzatura davanti al locale.