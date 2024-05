Tentato assalto al bancomat della BCC. Banditi in fuga …

Tempestivo l’intervento dei vigilanti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tentato colpo, nella notte, ai danni dell’ATM della BCC di terra di lavoro in piazza San Pietro a Santa Maria Capua Vetere . I malviventi sono entrati in azione nella zona centrale della città. Giunti sul posto a bordo di un Audi stavano per avvicinarsi allo sportello dopo aver divelto la porta d’ingresso ma sul posto si è portata una pattuglia della vigilanza della Interpol allertati dal sistema di allarme. A quel punto hai mal di denti non arrestato altro che darsi alla fuga