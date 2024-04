Tentato furto in azienda: colpo sventato dai guardiani virtuali

Cinque malviventi messi in fuga da Bor

SAN MARCO EVANGELISTA. Hanno tentato l’assalto all’azienda di Francesco Carozza, a San Marco Evangelista. Per la seconda volta l’impresa è finita nel mirino dei malviventi: in cinque hanno scavalcato il muro di cinta dirigendosi poi verso uno degli ingressi del deposito. Le telecamere di sorveglianza dei Guardiani virtuali, che controllano l’area in remoto attraverso la piattaforma Bor, hanno immediatamente rilevato il tentativo di furto, riuscendo a far allontanare i banditi.