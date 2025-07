TERRA DEI FUOCHI. In arrivo un piano straordinario contro gli incendi

L’annuncio del prefetto di Napoli, Michele Di Bari

Un piano straordinario per il contrasto al fenomeno degli incendi nella cosiddetta Terra dei fuochi sarà varato entro la prossima settimana.

Come riporta l’agenzua di stampa Ansa, lo ha annunciato il perfetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso di un incontro nella parrocchia di Sam Matteo a Giugliano, al quale sono presenti anche la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone e l’assessore all’ambiente della Regione Campania, Fulvio Bonavitavola.

Presenti, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, anche il parroco del Parco Verde di Caivano, don Maurizio Patriciello e l’incaricato per la Terra dei fuochi, Ciro Silvestri.

Il piano diventerà operativo dopo le due riunioni del comitato di ordine pubblico che si terranno la prossima settimana anche con il prefetto di Caserta.

Il prefetto Michele di Bari nella mattinata di oggi ha disposto con una apposita circolare che ci sia un maggiore coordinamento tra le polizie locali per i controlli mirati che potranno contare su un incremento della dotazione tecnologica, ovvero più telecamere e droni per la vigilanza. Il prefetto ha voluto sentire anche la voce dei comitati dei cittadini che si sono riunite in un coordinamento.

A giudizio dei comitati la sola attività di repressione non basta ma occorre puntare alla prevenzione stroncando la spirale dell’economia in evasione fiscale che deve smaltire illecitamente i rifiuti.