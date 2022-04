PASTORANO – Grave incidente in via Gaetano Diana a Pastorano. Una moto con in sella due giovani si è schiantata contro una vettura in sosta, per cause ancora in fase di accertamento. Alcuni testimoni riferiscono un un impatto violentissimo. Sul posto due ambulanze.

Il centauro più grave è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove è ricoverato in prognosi riservata.