Terribile incidente in scooter, grave 19enne. Rischia l’amputazione della gamba

SAN FELICE A CANCELLO – Nella notte tra il 5 e il 6 settembre, ovvero quella appena trascorsa, un grave incidente stradale si è verificato in Via Napoli, nella città di San Felice a Cancello.

La polizia, intervenuta sul posto insieme al personale sanitario del 118, ha trovato un giovane di 19 anni, P.A., in gravi condizioni a seguito di una collisione che ha visto coinvolta un’autovettura e il suo scooter.

Il giovane, vittima dell’incidente, ha riportato ferite serissime, che rischiano di portarlo all’amputazione della gamba sinistra, oltre che diverse fratture.

Dopo le iniziali manovre di soccorso, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Caserta, per le cure del caso e un intervento chirurgico d’urgenza.

Sul posto sono stati eseguiti i rilievi di rito, in modo che le indagini possano ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, visto che ci sarebbe un altro scooter coinvolto con un ferito in condizioni meno critiche.