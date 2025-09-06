Terribile incidente in scooter, grave 19enne. Rischia l’amputazione della gamba

6 Settembre 2025 - 09:48

REPERTORIO

Ha riportato fratture multiple ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Caserta

SAN FELICE A CANCELLO – Nella notte tra il 5 e il 6 settembre, ovvero quella appena trascorsa, un grave incidente stradale si è verificato in Via Napoli, nella città di San Felice a Cancello.

La polizia, intervenuta sul posto insieme al personale sanitario del 118, ha trovato un giovane di 19 anni, P.A., in gravi condizioni a seguito di una collisione che ha visto coinvolta un’autovettura e il suo scooter.

Il giovane, vittima dell’incidente, ha riportato ferite serissime, che rischiano di portarlo all’amputazione della gamba sinistra, oltre che diverse fratture.

Dopo le iniziali manovre di soccorso, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Caserta, per le cure del caso e un intervento chirurgico d’urgenza.

Sul posto sono stati eseguiti i rilievi di rito, in modo che le indagini possano ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, visto che ci sarebbe un altro scooter coinvolto con un ferito in condizioni meno critiche.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino