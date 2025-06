TERRIBILE. Ragazzo 17enne picchiato brutalmente da un branco di coetanei

SAN PRISCO – Nel pomeriggio di oggi, un grave episodio di violenza si è verificato a San Prisco, in via Agostino Stellato. Un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un’aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora tutte da chiarire e ci stanno lavorando i carabinieri. I militari parleranno in maniera approfondita con il giovane appena si riprenderà.

Potrebbe trattarsi di un’azione di giovani contro un loro coetaneo ricadente nel perimetro del reato di lesioni gravi. E in questo caso partirebbe un’indagine d’ufficio. In caso di una fattispecie meno pesante, sia per quanto riguarda le condizioni del ragazzo, sia per quanto riguarda le possibili accuse, sarebbe lo stesso giovane a dover denunciare.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Il giovane, seppur in condizioni critiche, è stato trovato cosciente al momento dei soccorsi ed è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie.