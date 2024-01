Torna libero l’ex senatore di Forza Italia Luigi Cesaro

Revocata la misura degli arresti domiciliari

NAPOLI – Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Penale ha disposto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, precedentemente applicata, e ordinato l’immediata liberazione dell’ex senatore Luigi Cesaro.

L’ex senatore era ai domiciliari nell’ambito di una indagine della DDA, in cui gli sono stati contestati i reati di per concorso esterno in associazione mafiosa e per corruzione elettorale aggravata.

La decisione è stata assunta perché, come riconosciuto dal Tribunale, sono venute completamente meno le esigenze cautelari.