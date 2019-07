TRAGEDIA A MONDRAGONE. Si tuffa ed ha un malore. Uomo muore stroncato in mare

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – E’ successo poco fa a Mondragone. Un uomo di 82 anni è annegato in un tratto di mare in corrispondenza del lido il “Veliero”. Inutili i soccorsi: l’uomo è deceduto subito dopo essere stato portato a riva dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Mondragone, gli uomini della Capitaneria di Porto ed una pattuglia dei Carabinieri.

L’ anziano, originario di Caivano, forse potrebbe essere stato colto da malore mentre nuotava in acqua.