TRAGEDIA ALLA REMS. 59enne trovato morto nella sua stanza

Disposta l’autopsia

CALVI RISORTA – Una tragedia si è consumata, questa mattina, presso il REMS, residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza che ospita gli autori di reati affetti da disturbi mentali (infermi di mente) e socialmente pericolosi. in via Bizzarri. Un 59enne, Antonio P., di Lauro di Sessa Aurunca, è stato trovato privo di vita all’interno della sua stanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione ed un’ambulanza. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia: la salma è stata trasportata all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.