TRAGEDIA IN CANTIERE. Morto operaio casertano, amici e parenti piangono Luigi

MACERATA CAMPANIA – Aveva 62 anni e non 63 Luigi Malatesta, l’operaio originario di Macerata Campania deceduto oggi pomeriggio in un cantiere all’interno della zona industriale di San Marco Evangelista, mentre si trovava al lavoro in un’azienda specializzata nella lavorazione del vetro.

Oltre agli operatori del 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri sul luogo del fatale incidente.

La salma dell’uomo si trova adesso all’ospedale di Caserta, struttura in cui si terrà l’autopsia che chiarirà le motivazioni del decesso.

Saranno poi le indagini delle forze dell’ordine a far luce sulla dinamica dell’incidente, ovvero la caduta dell’uomo da oltre sette metri di altezza.