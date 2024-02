TRAGEDIA IN PAESE. Precipita dal balcone e muore: Antonella lascia il marito e due figli

.

PARETE – Un terribile lutto scuote la comunità di Parete. Si è spenta, tragicamente, Antonella D’Ausilio, giovane mamma di due figli. Era originaria di Giugliano ma abitava da anni si era trasferita con la sua famiglia a Parete. Ieri la tragedia, pare che la donna sia caduta dal balcone della sua abitazione in costruzione. Terribile e fatale l’impatto. La notizia ha fatto presto il giro del web. Lascia il marito e due figli.

Il corpo della donna è stato trasferito alla Medicina Legale per l’esame autoptico al fine di chiarire le cause della sua prematura morte. Nel frattempo, sui social media, i messaggi di affetto e i ricordi affiorano, come quello commovente di Salvatore su Facebook: “Solo adesso mi arriva questa terribile notizia… hai dato tanto e ora sei nelle braccia di Dio, perché è quello che meriti per tutto quello che hai dato. Antoné, mi hai spezzato il cuore.”