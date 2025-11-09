TRAGEDIA IN STRADA. Muore ragazzo casertano 20enne. E la procura indaga

CASERTA – La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per far luce sulla morte di Michael Joseph Maio, il giovane di 20 anni stroncato da un terribile incidente nella notte di sabato. La sua vita è stata spezzata lungo la SP 329, la strada che collega Teano a Caianello.

Per ricostruire la dinamica dello schianto, il sostituto procuratore Armando Bosso ha disposto subito il sequestro delle due vetture coinvolte, un’Alfa Romeo 159 e una Volkswagen Touran, la nomina del medico legale che la prossima settimana eseguirà l’autopsia sul corpo del ragazzo. La salma è attualmente custodita presso l’istituto di medicina legale di Caserta.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Capua, tutto è avvenuto alle 3.35. Michael, che viaggiava a bordo della sua auto, per cause ancora da accertare sarebbe uscito di strada, andando a impattare violentemente contro il guardrail. L’urto è stato così forte da sbalzarlo fuori dall’abitacolo.

Sulla stessa strada viaggiava un 27enne di Alife, il quale ha riportato gravi lesioni. Resta da capire quale sia stato il reale contatto tra i due mezzi.