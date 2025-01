Tragedia nella fattoria didattica. Morto allevatore: preso a testate da un vitello

I soccorsi sono giunti in breve tempo sul posto ma, nonostante tutti i tentativi finalizzati a rianimare l’uomo, per lui non c’è stato niente da fare

GIUGLIANO DI NAPOLI – Grave incidente stamattina in una fattoria didattica nel Napoletano, a Giugliano in Campania, dove un allevatore 62enne, preso a testate da un vitello, ha perso la vita malgrado le manovre del 118.

A trovarlo, gravemente ferito, – secondo quanto riferito da ANSA – sono stati alcuni suoi familiari che hanno subito dato l’allarme.

Al momento dell’incidente la vittima era sola nella fattoria didattica che ospita tra l’altro le visite delle scolaresche.

I soccorsi sono giunti in breve tempo sul posto ma, nonostante tutti i tentativi finalizzati a rianimare l’uomo, per lui non c’è stato niente da fare.

Secondo i primi rilievi dei sanitari a determinare il decesso sarebbe stata una violenta testata dell’animale al petto.