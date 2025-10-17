Tragedia nella notte: precipita dal quarto piano, muore figlio di un noto imprenditore

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 16:00 nella chiesa di Santo Stefano

SAN FELICE A CANCELLO – Una tragedia ha sconvolto nella notte la comunità di San Felice a Cancello. Luigi Carfora, 28 anni, è precipitato dal quarto piano di un palazzo situato in via Elevata, nella zona centrale del paese. Il giovane, appartenente a una famiglia di imprenditori molto conosciuta nel comprensorio, è morto sul colpo.



L’allarme è scattato poco dopo l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Luigi lascia nel dolore la mamma Filomena, il papà Vincenzo e le sorelle Pasqualina, Anna e Assunta. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutto il paese, dove la famiglia Carfora è molto stimata e conosciuta per la propria attività imprenditoriale.



I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 16:00 nella chiesa di Santo Stefano, nella frazione Cave.