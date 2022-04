SANTA MARIA A VICO – Una tragedia si è consumata ieri sera in un’abitazione in via Macello a Santa Maria A Vico. Un uomo di circa 70 anni, Natale Affinita è stato trovato, da un congiunto, privo di vita sul pianerottolo della sua abitazione. Allertati i soccorsi ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.