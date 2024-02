Tragedia sfiorata in un noto lido del litorale Domizio: 60enne rischia di morire soffocato

Ricoverato in prognosi riservata presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno

CASTEL VOLTURNO – Un pranzo domenicale ha rischiato di trasformarsi in tragedia in un ristorante presso un lido della zona di Bagnara a Castel Volturno. Un 60enne infatti, era in procinto di soffocamento a causa di un boccone finitole di traverso. Gli altri avventori si sono accorti subito della gravità della situazione ed hanno lanciato l’allarme. Accompagnato d’urgenza al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove è giunto in condizioni serie dove è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata.