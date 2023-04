TRAGEDIA SUL LAVORO. Operaio cade dall’impalcatura e muore: fissati i funerali

.

MACERATA CAMPANIA – Saranno celebrati domani (21 aprile) nella chiesa di San Martino Vescovo, i funerali Luigi Malatesta, il 62enne rimasto vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti Luigi stava effettuando operazioni di manutenzione in uno stabilimento nella zona industriale di San Marco Evangelista. Per motivi ancora in corso di accertamento è caduto da un’altezza di circa sette metri. E’ morto poco dopo al pronto soccorso.