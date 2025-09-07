Tragico incidente sulla Statale: muore motociclista 32enne

La moto sulla quale viaggiava il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata contro un’auto

ALIFE – Un giovane motociclista di 32 anni ha perso la vita oggi in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la Statale 158, all’altezza di Sant’Angelo d’Alife.

Lo scontro, che ha visto coinvolta un’autovettura e una moto, è avvenuto intorno alle ore 12:00. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e la polizia.

Nonostante le immediate cure prestate dal personale sanitario, il giovane motociclista, per le gravissime ferite riportate, non ha purtroppo superato l’incidente ed è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.