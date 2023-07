Trappola ad un anziano per poi rapinarlo, torna libera 23enne

ROCCAMONFINA – Domenico De Blasio, all’epoca 24enne, di Teano, e la sua fidanzata, Annamaria di Petrillo sono stati arrestati nel giugno 2021, accusati di aver aggredito e poi rapinato un ultraottantenne di Roccamonfina, portando via una cospicua somma di denaro che l’uomo nascondeva gelosamente.

Secondo quanto denunciato dall’anziano lo avrebbero addirittura attirato in una trappola per rapinarlo e per rubargli tutti i soldi che aveva.

Recentemente, la giovane è stata condannata alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione, sentenza impugnata dinanzi alla Corte d’Appello dal legale della donna.

Dopo essere finita la gli arresti domiciliari, dai quale è evasa due volte, condizione che la portata anche a finire in carcere a Pozzuoli, in questi mesi di Petrillo doveva sottostare all’obbligo di presentazione ai carabinieri come misura cautelare.

Nelle scorse ore, però, i giudici hanno accolto la richiesta avanzata dal difensore della ventitreenne, rendendola libera completamente libera, in attesa delle sentenze di Corte di Appello e, eventualmente, della Cassazione sul caso della rapina