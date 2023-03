Travolge ciclista e lo manda in ospedale, professionista sotto processo

Il giovane restò per molti giorni in prognosi riservata: fu sbalzato dalla sella e finì a terra riportando numerose lesioni.

PIEDIMONTE MATESE/VAIRANO PATENORA Travolse con la sua automobile un giovane ciclista che finì in ospedale con prognosi riservata. Per questa ragione è finito sotto processo il professionista di Piedimonte Matese Salvatore Carpentino. Nei giorni scorsi, a testimoniare in aula, è stato l’amico dell’adolescente, anche lui in bici quando avvenne l’incidente. Quest’ultimo ha raccontato ai giudici la dinamica del sinistro: lui ed il suo amico stavano percorrendo in bicicletta via Volturno, nel Comune di Vairano Patenora, quando, arrivando da dietro, la vettura travolse il coetaneo che dfinì a terra. Altri testimoni saranno ascoltati nel corso delle prossime udienze.