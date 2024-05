CASERTA. Mercato di via Ruta: riapre l’area alimentare. Via libera di Nas e Asl

L’area tornerà ad essere fruibile fin da domani

CASERTA. Domani, mercoledì 22 maggio, riaprirà l’area alimentare del mercato di Via Ruta. Oggi pomeriggio è arrivato il via libera dei carabinieri del Nas e dell’Asl rispetto agli interventi di riqualificazione effettuati dal Comune di Caserta. L’Amministrazione ha svolto lavori su un’area di 2500 metri quadrati, che è stata ripavimentata con materiale defluente e lavabile, e dotata di griglie per la raccolta delle acque, punti corrente e acqua per ogni stallo. Oltre alla nuova segnaletica orizzontale, sono stati realizzati servizi igienici con bagni separati per operatori e utenti, tutti dotati di lavabi.

“Abbiamo compiuto un grande sforzo – ha spiegato il Vicesindaco e Assessore alla Programmazione dello Sviluppo Produttivo, Emiliano Casale – per garantire, nel minor tempo possibile, la riapertura dell’area alimentare del mercato di via Ruta. Sono stati effettuati tutti gli interventi che erano stati prescritti e da domani le attività potranno riprendere. Abbiamo creato un’area alimentare moderna e di grande qualità. La nostra priorità era quella di consentire agli operatori commerciali di poter tornare a lavorare, oltre che di assicurare ai cittadini casertani la possibilità di usufruire dell’area mercato nel suo complesso”.