TERREMOTO. Per gli sfollati dei Campi Flegrei arrivano le brandine da Capua

CAPUA – Dopo le scosse di ieri sera, la più forte alle 20:10 di magnitudo 4.4 con epicentro all’interno della Solfatara, a Pozzuoli è stata una notte di controlli e verifiche. E si traccia un primo bilancio. Sono tredici gli edifici sgomberati. Trentanove le famiglie evacuate per un totale di circa 150 persone.

Ottantanove le richieste di sopralluoghi urgenti ricevute. Su richiesta della Protezione civile della Campania, inviate 400 brandine nella disponibilità del Capi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con sede a Capua, nei comuni di Bacoli e Pozzuoli. La misura, si sottolinea dalla Prefettura di Napoli: “ha carattere essenzialmente cautelare, per fare in modo che le brandine siano subito a disposizione della popolazione locale in caso di necessità”.