Travolto e ucciso da un’auto, muore ciclista

Ricoverato in gravi condizioni il suo amico

SESSA AURUNCA – Tragedia, la scorsa notte, lungo la strada provinciale che collega il comune di Cellole con quello di Sessa Aurunca.

Un’auto, guidata da un uomo del posto, per cause ancora in corso di accertamento ha travolto due ciclisti.

Uno è morto sul colpo, l’altro, ferito in maniera seria, è stato prelevato e trasferito al più vicino pronto soccorso.

La vittima, un immigrato indiano, così come il ferito. regolarmente residente in Sessa Aurunca e occupato in un’azienda agricola della zona si apprestava a fare rientro presso la sua abitazione.