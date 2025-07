Tre ambi e un terno: la Dea Bendata bacia CASERTA

Nel complesso la Campania festeggia col Lotto. Come riporta Agipronews, nella regione sono stati infatti vinti complessivamente 122.750 euro

CASERTA – La Dea Bendata ha baciato Caserta. In una ricevitoria di via Capitano Luigi Laviano sono stati centrati tre ambi e un terno per un totale di 9750 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro, per un totale di 683,9 milioni di euro da inizio 2025.

