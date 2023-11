IL NOME. Tre ragazze picchiate durante rapina: 32enne va ai domiciliari

.

CESA – Finisce ai domiciliari Giovanni d’Emilio, 33enne di Cesa, tratto in arresto lo scorso settembre per tentata rapina ai danni di tre ragazze. Il gip del tribunale di Napoli nord ha colto l’istanza dell’avvocato difensore sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella agli arresti domiciliari.

Nello scorso mese di agosto D’Emilio, alla guida della sua auto ha seguito una vettura con a bordo tre ragazze. Sbarrata la strada all’aut delle giovani dopo aver aperto lo sportello ha detto loro: “Datemi le borse altrimenti mi uccido” . Dopo aver aggredito le ragazze si è visto costretto alla fuga senza il bottino. Ciò è stata possibile solo grazie alla prontezza di una delle passeggere la quale è riuscita a nascondere le borse sotto il sedile. A seguito dell’attività di indagini dei Carabinieri è stato arrestato per tentata a rapina lesioni e guida senza patente perché mai conseguita