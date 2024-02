Troppi furti e atti vandalici. Ciccio Vitiello dice addio a San Leucio e denuncia: “Ignorato il mio sos”

Dopo 8 anni chiude la pizzeria di via Tenga.

CASERTA. Ciccio Vitiello lascia San Leucio: troppi furti e danni alle auto in sosta fuori al suo locale “Cambia – menti” di via Tenga a San Leucio ed ora l’addio alla nostra città. “Ignorato il mio S.O.S. nonostante il contributo dato al prestigio internazionale di Caserta nel mondo pizza” ha spiegato. Vitiello va via dopo 8 anni.

“Da cittadino esprimo rammarico – spiega – per una richiesta di aiuto inoltrata da mesi e rimasta inascoltata nonostante i gravi problemi di sicurezza che attanagliano la comunità di San Leucio. Io stesso ho incontrato mesi fa il sindaco della mia città, e a lui raccontai dei ripetuti furti e atti vandalici che i miei clienti sono costretti a subire parcheggiando fuori dal mio locale in via Pasquale Tenga. Uno scempio al quale si potrebbe porre fine anche solo attivando la telecamera di videosorveglianza già istallata al centro della rotatoria dedicata a re Ferdinando IV. Un deterrente significativo contro chi da mesi agisce impunito a danno di residenti e attività commerciali della zona”.

“Ciò nonostante da oltre un anno l’Amministrazione comunica il ripristino e il potenziamento delle telecamere di videosorveglianza per la sicurezza urbana che, di fatto, resta insufficiente. Eppure una frazione come San Leucio, ricca di un bene artistico tutelato dall’Unesco qual’é il Belvedere, dovrebbe essere insieme a Casertavecchia il fulcro d’attrazione turistica oltre la Reggia. E invece è tutto abbandonato al degrado più umiliante: marciapiedi sconnessi, verde pubblico ridotto a foresta, e parcheggi resi pericolosissimi dal restringimento della carreggiata in cui è stata inserita la nuova pista ciclabile. Tengo a precisare che la scelta di andare via da Caserta è stata dettata da esigenze imprenditoriali, ma da casertano D.O.C. mi amareggia lasciare così la città in cui sono nato e alla quale ho dato il mio contributo per otto anni con la mia attività, prima con “Casa Vitiello” a Tuoro, e poi con “Cambia-menti” a San Leucio”