Trovato morto cercatore di funghi disperso

ARIENZO – Il cadavere di un uomo è stato ritrovato sulle montagne della Valle di Suessola. Si tratta di un 68enne che era solito recarsi sulle montagne del posto per raccogliere i funghi, per poi rientrare a casa poco prima dell’ora di pranzo. Una routine che questa mattina è stata spezzata da un atroce destino. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato privo di vita in una scarpata della montagna, dopo l’allarme fatto scattare dai familiari che non lo vedevano rientrare a casa. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, ma al loro arrivo non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.