TRUFFA DA 20MILA EURO. Finto operatore bancario raggira anziana, 5 denunce

CASERTA – I Carabinieri hanno denunciato cinque persone, tra i 22 e i 57 anni, tutte già note alle forze dell’ordine, per una truffa da 20.000 euro ai danni di un’anziana settantenne residente a Monza. L’operazione ha permesso di smascherare un meccanismo fraudolento ben orchestrato, con alcuni dei responsabili localizzati nelle province di Caserta, Napoli e Brindisi.



Le indagini hanno preso il via a seguito della denuncia della vittima, che ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da un individuo che si spacciava per un operatore bancario. Con abilità e persuasione, il finto impiegato è riuscito a convincere l’anziana a effettuare ben cinque bonifici, per un ammontare complessivo di 20.000 euro. La promessa era quella di un imminente rimborso, giustificando le operazioni come necessarie per contrastare presunti tentativi di accesso fraudolento al suo conto corrente.

Grazie alla meticolosa attività investigativa, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda, individuando i flussi di denaro e identificando i responsabili della truffa. Le cinque persone denunciate sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa. La loro età , compresa tra i 22 e i 57 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine