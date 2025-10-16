Truffa del motore online: nei guai un 42enne

Promettevano online un motore d’auto a prezzo vantaggioso, ma dopo aver incassato i soldi…

CASERTA – Una 21enne della provincia di Napoli e un 42enne del casertano sono stati denunciate dai Carabinieri delle stazioni di Chiusano San Domenico e Nusco per truffa online. Le indagini, avviate dopo due denunce, hanno fatto luce su una falsa vendita di motori per auto pubblicizzata su un noto sito di annunci.

Le vittime, un 59enne di Parolise e un 60enne di Nusco, ritenendo l’offerta vantaggiosa, avevano effettuato i pagamenti (rispettivamente 1.500 euro tramite bonifico e 1.100 euro con ricarica Postepay). Dopo aver inviato il denaro, però, i venditori sono spariti senza consegnare nulla.

L’attività di indagine dei militari ha permesso di individuare i responsabili, successivamente identificati e denunciati.