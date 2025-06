Turista perde il borsello, 25enne lo porta ai carabinieri che risalgono alla proprietaria

Vicenda a lieto fine per una coppia di turisti americani

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Quando la 37enne americana, nel pomeriggio di ieri è stata contattata dai carabinieri della Compagnia di Aversa, ricevendo la buona e inaspettata notizia, ha esternato con un grido di gioia tutta la sua gratitudine per il rinvenimento del borsello smarrito poche ore prima nei pressi del casello autostradale di Caserta Sud.

La donna, in viaggio in Italia con il suo compagno, dopo una breve sosta a Caserta aveva quasi raggiunto Sorrento quando i militari dell’Arma, grazie ai documenti contenuti nel borsello, sono riusciti a contattarla.

Il rinvenimento del prezioso borsello, risultato contenere oltre alla somma in contanti pari a 837,00 euro, documenti di viaggio, effetti personali e alcuni dispositivi elettronici, è avvenuto grazie a un 25enne leccese, in transito a bordo della propria auto sul tratto autostradale dove la donna, in un momento di distrazione lo aveva lasciato cadere.

Il giovane, resosi subito conto del contenuto, non ha esitato a raggiungere la Compagnia Carabinieri di Aversa dove ha consegnato quanto rinvenuto.

Poco dopo le 18.00 di ieri la turista americana e il suo compagno sono giunti presso il comando dell’Arma dove hanno ringraziato personalmente il 25enne e i Carabinieri per la celerità dimostrata, vista anche l’importanza dei documenti di viaggio e di identità recuperati, fondamentali per proseguire il suo viaggio di piacere in Italia.